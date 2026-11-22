Российские подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Сосновым Бором в Харьковской области, задействовав артиллерию и беспилотную авиацию для нарушения снабжения украинских сил. Подробности операции раскрыла пресс-служба Министерства обороны РФ.

Во время боёв штурмовые группы передавали координаты целей артиллерийским расчётам, а операторы ударных дронов отслеживали передвижение транспорта противника. Обнаруженную технику атаковали на маршрутах доставки грузов, препятствуя поступлению продовольствия и боекомплектов на украинские позиции.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что беспилотники действовали на опережение, уничтожая транспорт с боеприпасами и провизией.

После закрепления в населённом пункте военнослужащие приступили к обследованию построек, подвальных помещений и прилегающих участков. Основной задачей стало выявление оставшихся очагов сопротивления.

Сейчас формирования «Севера» продолжают расширять приграничную зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по маршрутам снабжения ВСУ в Харьковской области. Подразделения 69-й мотострелковой дивизии группировки «Север» уничтожали транспортные средства и наземные роботизированные комплексы, которые использовались для доставки боеприпасов и продуктов на позиции украинских войск.