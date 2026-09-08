Портфель остался не у дел: Оверчук объяснил, почему даже в костюме ходит с рюкзаком

Вице-премьер России Алексей Оверчук предпочитает ходить на официальные мероприятия с обычным рюкзаком вместо привычного для чиновников портфеля. Свой выбор он объяснил просто — так ему удобнее.

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев обратил внимание, что Оверчук появляется с рюкзаком даже на мероприятиях, предполагающих деловой костюм.

Оверчук объяснил, почему даже в костюме ходит с рюкзаком. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Люблю рюкзак, мне удобнее, даже в костюме», — прокомментировал вице-премьер.

Таким образом, никакого особого смысла в необычном для высокопоставленного чиновника аксессуаре Оверчук не видит — речь исключительно о личном удобстве.

Ранее Оверчук заявил, что Москва не видит причин для передачи Армянской железной дороги. Вице-премьер отметил, что российская сторона готова участвовать в дальнейшем развитии ж/д сети Армении, включая проекты по созданию новых маршрутов.