Вице-премьер Оверчук назвал три самых перспективных объединения на территории бывшего СССР

Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал три наиболее перспективных объединения на постсоветском пространстве: СНГ, ЕАЭС и Союзное государство РФ и Белоруссии. По его словам, СНГ остаётся важнейшим историческим форматом с наиболее широким охватом стран, где партнёры сотрудничают в экономике, обороне, образовании, а также активно развивают транспортные коммуникации.

ЕАЭС, в свою очередь, представляет собой ключевое экономическое объединение, в рамках которого пять государств реализуют четыре главные свободы передвижения: товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Союзное государство России и Белоруссии строит интеграцию по формуле «два государства — одна экономика».

«Наиболее продвинутым интеграционным форматом на территории постсоветского пространства является Союзное государство России и Беларуси», — заявил собеседник «Ленты.ру» на полях ПМЭФ.

Ранее Алексей Оверчук анонсировал прекращение поддержки Армении в ЕАЭС при сближении с ЕС. Говоря о предстоящих парламентских выборах в этом закавказском государстве, вице-премьер РФ отметил, что итоги голосования станут определяющим фактором для дальнейших шагов.