Портфель зарубежных заказов «Росатома» превысил $200 млрд

Портфель зарубежных заказов «Росатома» сохраняется на уровне более $200 млрд на ближайшие 10 лет. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

По его словам, объём контрактов остаётся стабильным благодаря тому, что компания постоянно пополняет портфель новыми соглашениями по мере выполнения текущих проектов.

«Мы же выбираем зарубежную выручку — 17–18–19 млрд долларов в год. Это как раз уменьшение портфеля заказов за счёт нашей сегодняшней работы», — пояснил Лихачёв.

Глава «Росатома» отметил, что для сохранения объёма портфеля на уровне свыше $200 млрд необходимо ежегодно заключать новые договоры на сопоставимые суммы.

«То, что он остаётся на этом уровне — это наша большая победа в современных условиях», — подчеркнул он.

Ранее Лихачёв рассказал, что первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции приблизился к физическому пуску. Проект реализуется на территории Турции и станет первой атомной электростанцией в стране. В состав станции войдут четыре энергоблока поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200.