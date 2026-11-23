Бывшему пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову, посадившему пассажирский самолёт в поле под Новосибирском, переквалифицировали обвинение. Об этом лётчик рассказал ТАСС.

Изначально Белову вменяли нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по части 1 статьи 263 УК РФ. Однако, по словам пилота, из-за истечения срока давности следствие решило изменить квалификацию.

Теперь ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Белов уточнил, что на борту самолёта находились 16 несовершеннолетних пассажиров, включая двух младенцев.

Ранее Life.ru сообщал, что ущерб по делу Сергея Белова увеличился до 127 миллионов рублей. В эту сумму следствие оценило повреждения деталей Airbus A320, полученные, по его версии, при аварийной посадке. Сам пилот вину не признаёт и оспаривает доказательства повреждений.