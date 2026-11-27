Посеяли санкции, пожали проблемы: Макрона поставили на место после жалоб на Россию
Филиппо раскритиковал Макрона за обвинения РФ в проблемах французских аграриев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты страны Флориан Филиппо возложил ответственность за трудности национального сельского хозяйства на Эмманюэля Макрона и Евросоюз. В социальной сети X политик раскритиковал главу государства за его заявления о влиянии российских аграрных успехов на экономику Франции.
Ранее Макрон на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли пожаловался на потерю важных рынков сбыта из-за геополитической напряжённости. По его словам, Россия из покупателя французской продукции превратилась в серьёзного конкурента на мировом рынке. Филиппо в ответ обвинил президента в попытке представить последствия собственной политики как результат внешних обстоятельств.
«Именно он и поддерживаемый им ЕС несут полную ответственность за происходящее!» — подчеркнул политик.
Между тем российский Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод по итогам 2026 года — 2,3 миллиона тонн. Как сообщала глава ведомства Оксана Лут, отечественные аграрии уже собрали 142,5 миллиона тонн зерновых. Объём экспорта зерна в текущем сезоне, по её оценке, превысит 40 миллионов тонн.
Тем временем во Франции ожидают сокращения производства зерновых на 16,5% относительно предыдущего года. Урожай пшеницы, согласно прогнозу французского Минсельхоза, может уменьшиться на 5,6%. Российский экспорт зерна, напротив, с начала года по середину октября увеличился на 18% в натуральном выражении.
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