Лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты страны Флориан Филиппо возложил ответственность за трудности национального сельского хозяйства на Эмманюэля Макрона и Евросоюз. В социальной сети X политик раскритиковал главу государства за его заявления о влиянии российских аграрных успехов на экономику Франции.

Ранее Макрон на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли пожаловался на потерю важных рынков сбыта из-за геополитической напряжённости. По его словам, Россия из покупателя французской продукции превратилась в серьёзного конкурента на мировом рынке. Филиппо в ответ обвинил президента в попытке представить последствия собственной политики как результат внешних обстоятельств.

«Именно он и поддерживаемый им ЕС несут полную ответственность за происходящее!» — подчеркнул политик.

Между тем российский Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод по итогам 2026 года — 2,3 миллиона тонн. Как сообщала глава ведомства Оксана Лут, отечественные аграрии уже собрали 142,5 миллиона тонн зерновых. Объём экспорта зерна в текущем сезоне, по её оценке, превысит 40 миллионов тонн.

Тем временем во Франции ожидают сокращения производства зерновых на 16,5% относительно предыдущего года. Урожай пшеницы, согласно прогнозу французского Минсельхоза, может уменьшиться на 5,6%. Российский экспорт зерна, напротив, с начала года по середину октября увеличился на 18% в натуральном выражении.