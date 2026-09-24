Украинские подразделения оказываются в окружении из-за тактики, выбранной Владимиром Зеленским как верховным главнокомандующим. Такое мнение высказал военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов, передаёт NEWS.ru.

По его словам, Владимир Зеленский действует по образцу Гитлера в конце Второй мировой. Речь о создании городов-фестунгов, то есть крепостей. Смысл в том, что в городской застройке войскам проще удержаться.

Однако у этой тактики есть обратная сторона. Такие «фортеции», как говорят на Украине, рано или поздно попадают в окружение.

Коновалов считает, что даже при угрозе котлов ВСУ продолжат придерживаться прежней линии. Этого требует ставка Киева и Запада на «войну на истощение».

«Их задача — любой ценой сдержать продвижение российских войск», — пояснил эксперт. По его оценке, Украина и стоящий за ней Запад ведут именно такую войну.

А ранее Life.ru сообщал, что Киев потерял до 40 украинских военных в котле в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, военные «Севера» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля на северо-востоке Харьковской области.