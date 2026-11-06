В Красноярске поиски мужчины, который бесследно исчез после похода в бар, закончились трагедией. Спустя неделю его тело обнаружили в трансформаторной будке. Предположительно, он забрался туда, чтобы согреться, и получил смертельный удар током. Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.

По предварительным данным, в вечер исчезновения Руслан находился вместе с сестрой в заведении на проспекте Мира. Когда они вышли на улицу, девушка потеряла брата из виду. Самостоятельно найти родственника ей не удалось, поэтому она отправилась домой. Однако мужчина так и не вернулся, после чего начались поиски.

Близкие пытались восстановить маршрут пропавшего и смогли проследить часть его пути до Театральной площади. Позднее выяснилось, что Руслан оказался внутри объекта энергетической инфраструктуры.

Теперь правоохранителям предстоит установить обстоятельства гибели мужчины и выяснить, каким образом он смог проникнуть в закрытое техническое помещение. Окончательная причина смерти пока не уточняется.