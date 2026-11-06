Пошёл в бар и исчез на неделю: В Красноярске тело мужчины нашли в трансформаторной будке
В Красноярске пропавшего мужчину нашли мёртвым в трансформаторной будке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Красноярске поиски мужчины, который бесследно исчез после похода в бар, закончились трагедией. Спустя неделю его тело обнаружили в трансформаторной будке. Предположительно, он забрался туда, чтобы согреться, и получил смертельный удар током. Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.
По предварительным данным, в вечер исчезновения Руслан находился вместе с сестрой в заведении на проспекте Мира. Когда они вышли на улицу, девушка потеряла брата из виду. Самостоятельно найти родственника ей не удалось, поэтому она отправилась домой. Однако мужчина так и не вернулся, после чего начались поиски.
Близкие пытались восстановить маршрут пропавшего и смогли проследить часть его пути до Театральной площади. Позднее выяснилось, что Руслан оказался внутри объекта энергетической инфраструктуры.
Теперь правоохранителям предстоит установить обстоятельства гибели мужчины и выяснить, каким образом он смог проникнуть в закрытое техническое помещение. Окончательная причина смерти пока не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 42-летнего заключённого в исправительной колонии № 12 под Новосибирском. Мужчину обнаружили без признаков жизни в производственной зоне учреждения. По предварительной версии, несчастный случай мог произойти во время работ в трансформаторной будке, где осуждённый предположительно получил удар током. Прибывшие медики пытались его реанимировать, но безуспешно.