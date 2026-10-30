Заключённый погиб в ИК-12 под Новосибирском
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В исправительной колонии № 12 под Новосибирском обнаружили мёртвым заключённого. Мужчина находился в производственной зоне учреждения, где, по предварительной информации СМИ, мог получить смертельный удар электрическим током. Прибывшие медики пытались вернуть его к жизни, однако реанимация не помогла. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ФСИН и Следственного комитета.
Трагедия произошла в исправительном учреждении, расположенном в посёлке Малые Кайлы Куйбышевского района Новосибирской области. Как сообщили в региональном управлении ФСИН, сотрудники колонии нашли осуждённого без признаков жизни и вызвали скорую помощь.
«На место вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия, проведённые медицинскими работниками учреждения, не принесли результатов. Смерть констатировал врач скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.
Погибшему было 42 года. Предположительно, несчастный случай произошёл во время выполнения работ в трансформаторной будке. Мужчина мог получить сильный электрический разряд, однако официально эту версию пока не подтвердили.
Причины смерти и условия, при которых заключённый оказался возле электрооборудования, предстоит установить проверяющим. В ГУ ФСИН заявили о начавшемся разбирательстве, а в региональном управлении Следственного комитета подтвердили проведение собственной проверки.
Ранее Life.ru сообщал о гибели заключённого в исправительной колонии № 3 Калужской области. Тогда причиной трагедии стал конфликт между двумя осуждёнными, переросший в драку. Пострадавшему оказали первую помощь, однако спасти его не удалось. По факту произошедшего также организовали проверку.