Заключённый погиб в ИК-12 под Новосибирском

В исправительной колонии № 12 под Новосибирском обнаружили мёртвым заключённого. Мужчина находился в производственной зоне учреждения, где, по предварительной информации СМИ, мог получить смертельный удар электрическим током. Прибывшие медики пытались вернуть его к жизни, однако реанимация не помогла. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ФСИН и Следственного комитета.

Трагедия произошла в исправительном учреждении, расположенном в посёлке Малые Кайлы Куйбышевского района Новосибирской области. Как сообщили в региональном управлении ФСИН, сотрудники колонии нашли осуждённого без признаков жизни и вызвали скорую помощь.

«На место вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия, проведённые медицинскими работниками учреждения, не принесли результатов. Смерть констатировал врач скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Погибшему было 42 года. Предположительно, несчастный случай произошёл во время выполнения работ в трансформаторной будке. Мужчина мог получить сильный электрический разряд, однако официально эту версию пока не подтвердили.

Причины смерти и условия, при которых заключённый оказался возле электрооборудования, предстоит установить проверяющим. В ГУ ФСИН заявили о начавшемся разбирательстве, а в региональном управлении Следственного комитета подтвердили проведение собственной проверки.