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Опубликовано 30 октября, 08:38

Заключённый погиб в ИК-12 под Новосибирском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В исправительной колонии № 12 под Новосибирском обнаружили мёртвым заключённого. Мужчина находился в производственной зоне учреждения, где, по предварительной информации СМИ, мог получить смертельный удар электрическим током. Прибывшие медики пытались вернуть его к жизни, однако реанимация не помогла. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ФСИН и Следственного комитета.

Трагедия произошла в исправительном учреждении, расположенном в посёлке Малые Кайлы Куйбышевского района Новосибирской области. Как сообщили в региональном управлении ФСИН, сотрудники колонии нашли осуждённого без признаков жизни и вызвали скорую помощь.

«На место вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия, проведённые медицинскими работниками учреждения, не принесли результатов. Смерть констатировал врач скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Погибшему было 42 года. Предположительно, несчастный случай произошёл во время выполнения работ в трансформаторной будке. Мужчина мог получить сильный электрический разряд, однако официально эту версию пока не подтвердили.

Причины смерти и условия, при которых заключённый оказался возле электрооборудования, предстоит установить проверяющим. В ГУ ФСИН заявили о начавшемся разбирательстве, а в региональном управлении Следственного комитета подтвердили проведение собственной проверки.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели заключённого в исправительной колонии № 3 Калужской области. Тогда причиной трагедии стал конфликт между двумя осуждёнными, переросший в драку. Пострадавшему оказали первую помощь, однако спасти его не удалось. По факту произошедшего также организовали проверку.

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Андрей Бражников
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