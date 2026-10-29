Убийца 11 человек из «Белого лебедя» выиграл ещё 3 суда у «Почты России»
Убийца 11 человек Сайфаев выиграл ещё 3 суда у «Почты России» за задержки писем
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Осуждённый за убийство 11 человек Тельман Сайфаев выиграл ещё три судебных спора с «Почтой России» из-за задержки писем в пермскую колонию «Белый лебедь». Ему присудили 7 тысяч рублей компенсации морального вреда и ещё 3,5 тысячи рублей штрафов. Это следует из судебных документов.
Сайфаев обратился в суд с тремя исками в конце 2025-го и начале 2026 года. По его словам, одно письмо добралось до местного почтового отделения лишь спустя 51 день вместо положенных шести. Другое отправление задержали на месяц, а третье доставили с опозданием на 51 день.
Заключённый потребовал от «Почты России» в общей сложности 24,5 тысячи рублей. В заявлениях он указал, что из-за несвоевременной доставки корреспонденции испытывал подавленность, беспомощность и разочарование.
Суд частично удовлетворил требования Сайфаева, присудив ему компенсации в размере двух, трёх и двух тысяч рублей по каждому делу соответственно. Дополнительно с почтового оператора взыскали штрафы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.
В решении отмечается, что первоначальные требования заключённого были несоразмерны характеру допущенных нарушений. Поэтому размер выплат сократили. Таким образом, общая сумма взысканий по трём делам составила 10,5 тысячи рублей.
Сайфаев отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима «Белый лебедь» в Пермском крае. Его осудили за убийство 11 человек в Москве и Подмосковье в конце 1990-х годов. Ранее Life.ru сообщал, что он уже добился взыскания четырёх тысяч рублей с «Почты России» за задержку другого письма. Отправление из Москвы добиралось до колонии 36 суток вместо шести. Заключённый требовал 15 тысяч рублей за моральные страдания, однако суд назначил три тысячи компенсации и ещё тысячу рублей штрафа. Кроме того, осуждённый пытался взыскать с ФСИН почти 269 тысяч рублей из-за низкой зарплаты и условий труда в колонии.