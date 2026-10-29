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Опубликовано 29 октября, 08:22

Убийца 11 человек из «Белого лебедя» выиграл ещё 3 суда у «Почты России»

Убийца 11 человек Сайфаев выиграл ещё 3 суда у «Почты России» за задержки писем

Обложка © magnific

Обложка © magnific

Осуждённый за убийство 11 человек Тельман Сайфаев выиграл ещё три судебных спора с «Почтой России» из-за задержки писем в пермскую колонию «Белый лебедь». Ему присудили 7 тысяч рублей компенсации морального вреда и ещё 3,5 тысячи рублей штрафов. Это следует из судебных документов.

Сайфаев обратился в суд с тремя исками в конце 2025-го и начале 2026 года. По его словам, одно письмо добралось до местного почтового отделения лишь спустя 51 день вместо положенных шести. Другое отправление задержали на месяц, а третье доставили с опозданием на 51 день.

Заключённый потребовал от «Почты России» в общей сложности 24,5 тысячи рублей. В заявлениях он указал, что из-за несвоевременной доставки корреспонденции испытывал подавленность, беспомощность и разочарование.

Суд частично удовлетворил требования Сайфаева, присудив ему компенсации в размере двух, трёх и двух тысяч рублей по каждому делу соответственно. Дополнительно с почтового оператора взыскали штрафы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

В решении отмечается, что первоначальные требования заключённого были несоразмерны характеру допущенных нарушений. Поэтому размер выплат сократили. Таким образом, общая сумма взысканий по трём делам составила 10,5 тысячи рублей.

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Сайфаев отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима «Белый лебедь» в Пермском крае. Его осудили за убийство 11 человек в Москве и Подмосковье в конце 1990-х годов. Ранее Life.ru сообщал, что он уже добился взыскания четырёх тысяч рублей с «Почты России» за задержку другого письма. Отправление из Москвы добиралось до колонии 36 суток вместо шести. Заключённый требовал 15 тысяч рублей за моральные страдания, однако суд назначил три тысячи компенсации и ещё тысячу рублей штрафа. Кроме того, осуждённый пытался взыскать с ФСИН почти 269 тысяч рублей из-за низкой зарплаты и условий труда в колонии.

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Андрей Бражников
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