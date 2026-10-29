Убийца 11 человек из «Белого лебедя» выиграл ещё 3 суда у «Почты России»

Осуждённый за убийство 11 человек Тельман Сайфаев выиграл ещё три судебных спора с «Почтой России» из-за задержки писем в пермскую колонию «Белый лебедь». Ему присудили 7 тысяч рублей компенсации морального вреда и ещё 3,5 тысячи рублей штрафов. Это следует из судебных документов.

Сайфаев обратился в суд с тремя исками в конце 2025-го и начале 2026 года. По его словам, одно письмо добралось до местного почтового отделения лишь спустя 51 день вместо положенных шести. Другое отправление задержали на месяц, а третье доставили с опозданием на 51 день.

Заключённый потребовал от «Почты России» в общей сложности 24,5 тысячи рублей. В заявлениях он указал, что из-за несвоевременной доставки корреспонденции испытывал подавленность, беспомощность и разочарование.

Суд частично удовлетворил требования Сайфаева, присудив ему компенсации в размере двух, трёх и двух тысяч рублей по каждому делу соответственно. Дополнительно с почтового оператора взыскали штрафы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

В решении отмечается, что первоначальные требования заключённого были несоразмерны характеру допущенных нарушений. Поэтому размер выплат сократили. Таким образом, общая сумма взысканий по трём делам составила 10,5 тысячи рублей.