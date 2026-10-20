Убийца 11 человек отсудил 4 тысячи рублей за задержку письма в пермскую колонию

Осуждённый за убийство 11 человек Тельман Сайфаев добился компенсации от Почты России за задержку письма на 30 дней. Заключённый, который отбывает пожизненный срок в пермской колонии «Белый лебедь», пожаловался на моральные страдания из-за нарушения сроков доставки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, письмо отправили из Москвы в исправительное учреждение Пермского края. Вместо положенных шести дней оно добиралось до адресата 36 суток. Сайфаев посчитал задержку причиной эмоциональных переживаний и потребовал взыскать с почтовой службы 15 тысяч рублей.

До обращения в суд заключённый направил Почте России претензию с требованием возместить моральный вред. Компания признала нарушение сроков доставки и выразила сожаление, однако отказалась выплачивать деньги.

Суд изучил обстоятельства дела и частично удовлетворил требования Сайфаева. При определении размера выплаты он руководствовался принципами разумности и справедливости. В результате с Почты России взыскали 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и ещё тысячу рублей штрафа.

Сайфаев получил пожизненный срок за участие в убийствах 11 человек в Москве и Подмосковье в конце 1990-х годов. Сейчас он продолжает отбывать наказание в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске.

Ранее Тельман Сайфаев потребовал от ФСИН почти 269 тысяч рублей из-за низкой зарплаты и условий труда в колонии. Заключённый работал в швейном цехе, где занимался изготовлением военной формы. По его словам, почти год он получал около 3500 рублей ежемесячно вместо ожидаемых 19 тысяч. Разницу в оплате осуждённый оценил почти в 169 тысяч рублей, а ещё 100 тысяч потребовал за моральный вред. Сайфаев жаловался на плохую вентиляцию, курение в туалетах и необходимость принимать пищу непосредственно на рабочих местах. Однако суд установил, что заключённый трудился на сдельной оплате и не выполнял установленные нормы выработки. Нарушений условий труда также не обнаружили, поэтому в удовлетворении иска отказали.