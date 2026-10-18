Убийца 11 человек потребовал от ФСИН почти ₽270 тысяч за работу в «Белом лебеде»

Осуждённый за убийство 11 человек Тельман Сайфаев попытался взыскать с ФСИН почти 269 тысяч рублей из-за низкой зарплаты и условий работы в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Заключённый, занятый пошивом военной формы, обратился в суд, однако добиться выплат не смог, пишет Mash.

По словам Сайфаева, почти год он получал в среднем около 3500 рублей в месяц, хотя рассчитывал на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда — около 19 тысяч рублей. Разницу заключённый оценил почти в 169 тысяч рублей и потребовал взыскать её через суд.

Ещё 100 тысяч рублей осуждённый запросил в качестве компенсации за условия труда. Он утверждал, что в швейном цехе отсутствовала нормальная вентиляция, в туалетах курили, а обедать приходилось прямо за рабочими местами, среди пыли и обрезков ниток.

Однако суд не нашёл оснований для удовлетворения требований. При рассмотрении дела было установлено, что оплата труда Сайфаева являлась сдельной, а предусмотренные нормы выработки он не выполнял. Жалобы на ненадлежащие условия работы также не подтвердились.

Тельман Сайфаев состоял в московской банде «чёрных риелторов» Николая Курдина, участники которой завладевали квартирами после убийств их владельцев. В 1996 году Сайфаева приговорили к смертной казни, впоследствии заменённой пожизненным лишением свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что Тельман Сайфаев отсудил у колонии «Белый лебедь» 30 тысяч рублей после жалоб на стоматологическую помощь и нарушение санитарных требований. Осуждённый утверждал, что за годы заключения ему удалили 11 зубов, а также заявлял о несоблюдении противоэпидемических мер. Первоначально он требовал 600 тысяч рублей, но суд удовлетворил претензии лишь частично.