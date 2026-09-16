Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага обрушился с резкой критикой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Он даже позволил себе послать её «куда подальше», обвинив в развязывании противостояния с Москвой. Отрывок своего выступления политик опубликовал в соцсети.

«Это вы напали на Россию, вы расширялись до российских границ, вы десятилетиями пытались добиться смены режима в стране. А теперь вы боитесь пробовать на вкус собственное лекарство, как избалованные дети», — возмутился Блага.

Евродепутат также назвал Каллас «подстрекателем к войне», после чего завершил обращение словами: «Пошли бы вы куда подальше!» Блага уверен, что именно нынешняя политика ЕС толкает мир к ядерной катастрофе, а руководство объединения, в частности Каллас, — настоящая «гибридная угроза» для простых европейцев.

Блага представляет словацкую партию «Направление — социальная демократия» и не входит ни в одну из политических фракций Европарламента.

Ранее Каллас выступила с призывом, что Евросоюзу необходимо укреплять позиции в Арктике на фоне активности России и Китая. По её словам, Москва продолжает увеличивать военную активность в северном регионе, а Пекин всё больше интересуется происходящим в Арктике.