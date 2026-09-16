Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 07:17

«Пошли бы вы куда подальше!» Евродепутат жёстко обратился к Каллас из-за России

Евродепутат Блаха назвал Каллас главной угрозой для ЕС и послал «‎куда подальше»

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага обрушился с резкой критикой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Он даже позволил себе послать её «куда подальше», обвинив в развязывании противостояния с Москвой. Отрывок своего выступления политик опубликовал в соцсети.

«Это вы напали на Россию, вы расширялись до российских границ, вы десятилетиями пытались добиться смены режима в стране. А теперь вы боитесь пробовать на вкус собственное лекарство, как избалованные дети», — возмутился Блага.

Евродепутат также назвал Каллас «подстрекателем к войне», после чего завершил обращение словами: «Пошли бы вы куда подальше!» Блага уверен, что именно нынешняя политика ЕС толкает мир к ядерной катастрофе, а руководство объединения, в частности Каллас, — настоящая «гибридная угроза» для простых европейцев.

Блага представляет словацкую партию «Направление — социальная демократия» и не входит ни в одну из политических фракций Европарламента.

Захарова пошутила о пранкерах после слов Каллас о готовности говорить с Путиным
Захарова пошутила о пранкерах после слов Каллас о готовности говорить с Путиным

Ранее Каллас выступила с призывом, что Евросоюзу необходимо укреплять позиции в Арктике на фоне активности России и Китая. По её словам, Москва продолжает увеличивать военную активность в северном регионе, а Пекин всё больше интересуется происходящим в Арктике.

Главные решения мировых лидеров, международные конфликты и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar