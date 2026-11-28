Германия и Украина столкнулись с разногласиями при согласовании сделки в сфере беспилотников. Стороны пока не смогли договориться об экспортных сборах, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Минобороны ФРГ.

По данным издания, немецкая сторона считает таможенные пошлины и двойное налогообложение со стороны Украины неприемлемыми условиями соглашения.

Ранее Life.ru сообщал о намерении Германии наладить выпуск украинских беспилотников. Договорённости были достигнуты 23 ноября во время визита главы Минобороны Украины в Берлин. На развитие производства немецкие власти намерены направить около 34 миллионов евро.