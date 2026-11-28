Пошлины стали камнем преткновения: Сделка Германии и Украины по беспилотникам застопорилась
Welt: ФРГ и Украина не могут договориться о сделке по дронам из-за пошлин
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Германия и Украина столкнулись с разногласиями при согласовании сделки в сфере беспилотников. Стороны пока не смогли договориться об экспортных сборах, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Минобороны ФРГ.
По данным издания, немецкая сторона считает таможенные пошлины и двойное налогообложение со стороны Украины неприемлемыми условиями соглашения.
Ранее Life.ru сообщал о намерении Германии наладить выпуск украинских беспилотников. Договорённости были достигнуты 23 ноября во время визита главы Минобороны Украины в Берлин. На развитие производства немецкие власти намерены направить около 34 миллионов евро.
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