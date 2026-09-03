Посла России вызвали в МИД Португалии из-за БПЛА в Лейпциге

Португалия решила вызвать посла России в Лиссабоне после того, как Германия связала Москву с инцидентом с беспилотниками в районе аэропорта Лейпцига. Встреча дипломата с представителями португальского МИД состоится 3 сентября, сообщает РИА «Новости».

О решении провести такую встречу накануне сообщил глава внешнеполитического ведомства Португалии Паулу Ранжел. Российское посольство подтвердило информацию, уточнив время переговоров — 11:30 по местному времени, или 13:30 мск.

Ранее Германия напрямую обвинила Россию в организации попытки атаки на аэропорт Лейпцига. Москва обвинения Берлина отрицает. Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин также отверг обвинения Парижа в причастности Москвы к инциденту. Во время вызова в МИД Франции российскому представителю повторили обвинения, ранее озвученные Германией, о якобы связи России с произошедшим.