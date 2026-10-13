Посла США в Греции Кимберли Гилфойл попросили подать в отставку

Администрация США потребовала от посла в Греции Кимберли Гилфойл уйти в отставку на фоне скандала и обвинений в её адрес. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария на первом брифинге в новой должности.

«Мы попросили посла Гилфойл подать в отставку. Она была ценным сотрудником нашей команды, и мы желаем ей всего наилучшего», — заявила Захария.

Сама Гилфойл подтвердила, что её работа на посту посла подходит к концу, но отвергла обвинения в свой адрес. В публикации в соцсети X она заявила, что намерена решительно защищать своё имя и репутацию. Дипломат отметила, что за время работы стремилась укрепить отношения США с Грецией, расширить поставки американского сжиженного природного газа в Европу и снизить зависимость европейских стран от импорта энергоресурсов. Среди других достижений она назвала развитие оборонного сотрудничества с Грецией и расширение возможностей для американского бизнеса в регионе.

«Я также хочу высказаться по поводу недавних обвинений в мой адрес. Эти обвинения ложны, и я намерена решительно защищать своё имя, свою репутацию и свою честность. Я посвятила свою профессиональную жизнь борьбе за справедливость, отстаиванию правого дела и защите ценностей, которые делают Америку исключительной. Я не позволю ложным обвинениям определять мои многолетние государственные заслуги», — пишет Гилфойл.

Гилфойл поблагодарила президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио за доверие, а также выразила признательность жителям Греции за гостеприимство. Она подчеркнула, что завершение дипломатической миссии не повлияет на её поддержку республиканца и движения MAGA.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп и Марко Рубио могут отправить в отставку американского посла в Греции Кимберли Гилфойл после сообщений о её неподобающем поведении. Гилфойл предложила спонсору Трампа Эрику Детерсу оплатить задолженность по кредитной карте American Express. Взамен якобы обещала доступ к высокопоставленным чиновникам администрации США. При этом она просила бизнесмена не оставить никаких следов финансовых договорённостей. Кимберли получила дипломатическую должность благодаря политическому назначению, не имея опыта профессиональной службы в этой сфере. Прежде она была телеведущей Fox News.