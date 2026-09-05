Посланники Трампа и Дмитриев пообедали перед встречей с Путиным
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Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед встречей с президентом России Владимиром Путиным пообедали с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.
Посланники Трампа и Дмитриев пообедали перед встречей с Путиным. Фото © Telegram/Юнашев LIVE
По его словам, обед носит деловой характер — важные вопросы стороны начнут обсуждать уже за столом. Детали предстоящих переговоров не раскрываются.
Ранее Life.ru рассказывал о прибытии американской делегации в Москву и возможных темах их переговоров с российским руководством. Сегодня Кирилл Дмитриев прибыл во Внуково встречать делегацию из США. Дмитрий Песков официально подтвердил, что Владимир Путин встретится со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а после Москвы американские переговорщики направятся в Киев.
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