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Опубликовано 5 сентября, 13:11

Посланники Трампа и Дмитриев пообедали перед встречей с Путиным

Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN

Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед встречей с президентом России Владимиром Путиным пообедали с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Посланники Трампа и Дмитриев пообедали перед встречей с Путиным. Фото © Telegram/Юнашев LIVE

Посланники Трампа и Дмитриев пообедали перед встречей с Путиным. Фото © Telegram/Юнашев LIVE

По его словам, обед носит деловой характер — важные вопросы стороны начнут обсуждать уже за столом. Детали предстоящих переговоров не раскрываются.

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Ранее Life.ru рассказывал о прибытии американской делегации в Москву и возможных темах их переговоров с российским руководством. Сегодня Кирилл Дмитриев прибыл во Внуково встречать делегацию из США. Дмитрий Песков официально подтвердил, что Владимир Путин встретится со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а после Москвы американские переговорщики направятся в Киев.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и переговоры по международным конфликтам — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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