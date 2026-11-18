Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину, младшую сестру певицы Нюши, перевели из реанимации в обычную палату после тяжёлых ожогов. Состояние спортсменки заметно улучшилось за десять дней интенсивной терапии, сообщает SHOT.

Сейчас Шурочкина продолжает лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского под наблюдением врачей. Из-за повреждений кожи на руках медикаменты ей вводят через венозный катетер, установленный на шее.

По данным источника, олимпийская чемпионка получает антибиотики и обезболивающие препараты. При пожаре она получила ожоги второй и третьей степени, затронувшие грудь, живот, руки и кисти. При этом лицо и голова спортсменки не пострадали.

Мария попала в больницу 8 ноября после возгорания в собственной квартире в Москве. Причиной пожара стала вспышка паров биотоплива, которое используют для заправки биокамина.

На помощь пострадавшей пришли соседи. После возгорания Шурочкина выбежала из квартиры и начала стучать в двери, крича от сильной боли и прося о помощи.

Ранее Life.ru рассказывал о состоянии Марии Шурочкиной после пожара. Мать спортсменки отмечала, что, несмотря на серьёзные травмы, дочь сохраняет оптимизм и боевой настрой. Врачи тогда решали вопрос о дальнейшем хирургическом лечении спортсменки.