После 11 лет работы: издательство Individuum объявило о закрытии

Издательство Individuum прекращает работу спустя 11 лет после основания. Об этом сообщил его главный редактор Алексей Киселёв в социальных сетях.

«Я пишу это сообщение, дамы и господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Издательство Individuum, созданное в 2015 году, спустя одиннадцать лет завершает своё существование», — написал Киселёв.

Причины закрытия он не уточнил. При этом книги, над которыми команда работала в последние месяцы, всё же должны выйти, но уже в других издательствах.

Individuum работало с 2015 года и специализировалось в том числе на нон-фикшене и современной литературе.

Ранее сотрудники связанного с издательством юрлица «Индивидуум принт» стали фигурантами уголовного дела о распространении книг с тематикой ЛГБТ**. В июле Life.ru сообщал, что суд назначил четыре года условно бывшему руководителю отдела продаж Артёму Вахляеву*, а ранее такое же наказание получил Павел Иванов*. По материалам дела, среди фигурантов также был исполнительный директор «Индивидуум принт» Дмитрий Протопопов*.

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