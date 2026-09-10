После 30 лет в РГПУ: профессор заявила об уходе из-за старых постов в Instagram*

Профессор РГПУ имени Герцена Татьяна Кудрявцева сообщила, что покидает университет после претензий к двум публикациям в Instagram*. По её словам, речь идёт о постах 2020 и 2021 годов, которые руководство вуза сочло проблемными.

Кудрявцева рассказала, что 9 сентября её вызвали на разговор с директором института и проректором по воспитательной работе Романом Соколовым. Там ей показали скриншоты двух старых публикаций и предупредили о возможных юридических последствиях. После этого профессор напрямую спросила, следует ли ей писать заявление об уходе, и получила утвердительный ответ.

Одна из публикаций, по словам Кудрявцевой, содержала изображение Алексея Навального**, сделанное ещё в 2020 году. На второй фотографии, опубликованной в феврале 2021-го, сама преподавательница стояла во дворе с фонариком. Пост сопровождался латинской фразой Omnia vincit amor — «Любовь побеждает всё».

Кудрявцева утверждает, что последние годы практически не пользовалась запрещённой соцсетью и о старых публикациях не вспоминала. Она также заявила, что не размещала украинскую символику или публикации, которые сама считает дискредитирующими российскую армию.

Профессор проработала в РГПУ имени Герцена около 30 лет. С 2008 года она возглавляла кафедру всеобщей истории, преподавала историю мировых цивилизаций, Древнего Рима и философию истории. Кудрявцева — доктор исторических наук и специалист по античности. На официальном сайте университета её страница пока остаётся активной, а сама она всё ещё указана руководителем кафедры.

Официального комментария РГПУ имени Герцена о причинах ухода профессора на момент публикации нет. Поэтому связывать увольнение исключительно с двумя старыми постами можно пока лишь только со ссылкой на версию самой Кудрявцевой. Life.ru следит за развитием ситуации.

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