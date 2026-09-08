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Опубликовано 8 сентября, 08:00

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Саратовскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских беспилотников на жилой сектор Саратовской области. В результате произошедшего пострадали 10 человек, включая троих детей. О возбуждении дела сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Следователи квалифицировали произошедшее по статье 205 УК РФ.

Под ударом оказались жилые объекты в Саратове. Несколько домов получили повреждения, а медицинская помощь потребовалась десяти мирным жителям. Среди пострадавших — трое детей. Следственная группа сейчас устанавливает все обстоятельства атаки и лиц, которых могут считать причастными к совершению преступления.

Петренко заявила, что действия украинских формирований получат принципиальную уголовно-правовую оценку. По её словам, следователи также занимаются сбором доказательств по делу.

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Ранее стало известно, что после атаки беспилотников прокуратура Саратовской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших жителей. Для оперативного рассмотрения обращений в ведомстве организовали специальную горячую линию.

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Милена Скрипальщикова
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