СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Саратовскую область

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских беспилотников на жилой сектор Саратовской области. В результате произошедшего пострадали 10 человек, включая троих детей. О возбуждении дела сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Следователи квалифицировали произошедшее по статье 205 УК РФ.

Под ударом оказались жилые объекты в Саратове. Несколько домов получили повреждения, а медицинская помощь потребовалась десяти мирным жителям. Среди пострадавших — трое детей. Следственная группа сейчас устанавливает все обстоятельства атаки и лиц, которых могут считать причастными к совершению преступления.

Петренко заявила, что действия украинских формирований получат принципиальную уголовно-правовую оценку. По её словам, следователи также занимаются сбором доказательств по делу.

Ранее стало известно, что после атаки беспилотников прокуратура Саратовской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших жителей. Для оперативного рассмотрения обращений в ведомстве организовали специальную горячую линию.