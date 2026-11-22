Более 100 тысяч украинцев получили право на постоянное проживание в США за десять лет после Евромайдана. С 2014 по 2023 год американские власти выдали им 100 277 грин-карт, следует из миграционной статистики, передает РИА «Новости».

Особенно заметные изменения произошли в 2022 году. После начала боевых действий на Украине число граждан страны, получивших американские грин-карты, выросло почти на 35% по сравнению с предыдущим годом.

Помимо обладателей статуса постоянного жителя, Соединённые Штаты принимали украинцев по гуманитарным программам. За 2014–2023 финансовые годы в страну в качестве беженцев прибыли около 21,5 тысячи человек.

В 2022 году число принятых украинских беженцев практически удвоилось по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,6 тысячи. Ещё примерно три тысячи граждан Украины получили убежище в США за рассматриваемый десятилетний период.

Всего с 2014 по 2023 год Соединённые Штаты посетили свыше миллиона украинцев. В эту статистику вошли не только люди, получившие право на длительное проживание, но и те, кто приезжал без такого разрешения.