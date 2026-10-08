В США допустили прекращение защиты для более 100 тыс. украинцев

Более 100 тыс. украинцев в США могут лишиться временного защищённого статуса TPS, который позволяет им легально находиться и работать в стране. Нынешний срок действия программы для Украины истекает 19 октября, а администрация Дональда Трампа пока не объявила о её продлении, пишет Politico.

По данным издания, часть законодателей опасается, что Белый дом решит не продлевать защиту. При этом в Вашингтоне обсуждают другой сценарий: администрация может не принять формального решения ни о продлении, ни о прекращении TPS. В таком случае защита автоматически сохранится ещё на шесть месяцев, однако дальнейшее положение её получателей останется неопределённым.

«Значительная политическая реакция, которая последует за попыткой администрации депортировать украинцев, здесь является важным фактором», — заявил Politico помощник одного из конгрессменов, знакомый с двухпартийными обсуждениями.

Некоторые представители обеих партий рассчитывают на полноценное продление TPS для граждан Украины. Другие рассматривают автоматическое шестимесячное продление как запасной вариант. Politico отмечает, что администрация ранее использовала похожий подход в отношении граждан Сальвадора.

Белый дом перенаправил вопросы о будущем программы в Министерство внутренней безопасности США. Ведомство не дало изданию прямого ответа. По данным Politico, на окончательное решение также могут повлиять отношения Вашингтона и Киева.

TPS действует для граждан Украины с апреля 2022 года и защищает его получателей от депортации, а также позволяет им получать разрешение на работу. При этом такой статус сам по себе не даёт права на постоянное проживание или гражданство США. По данным Migration Policy Institute, статусом пользовались около 101 тыс. украинцев.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 1 января 2027 года сократит выплаты владельцам жилья, которые размещают украинцев по программе «Дом для Украины». Ежемесячную компенсацию уменьшат с 350 до 100 фунтов стерлингов — более чем втрое. Для участников с визой Ukraine Permission Extension выплаты будут предоставлять не более 18 месяцев. Программа действует с весны 2022 года, а британские власти направили на неё более 1,81 млрд фунтов.