В России отменили два декабрьских концерта британского певца Jay Sean, известного по хиту Ride It. Выступления должны были состояться 17 и 18 декабря в концертном зале «Москва». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О приезде музыканта объявило концертное агентство Say Agency ещё в мае. Однако, как рассказали журналистам представители площадки, шоу отменили буквально на днях. Покупателям уже начали возвращать деньги за билеты.

При этом на сайтах билетных операторов ещё могут сохраняться старые анонсы выступлений. Официального публичного заявления Say Agency об отмене концертов на момент подготовки материала не обнаружено.

Ситуация привлекла внимание на фоне недавней отмены российских выступлений американского рэпера Канье Уэста. Его концерты должны были пройти в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако организатор Say Agency в итоге подтвердил, что шоу не состоятся.