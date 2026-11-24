Американский рэпер Канье Уэст даст концерт 2 января 2027 года в столице ОАЭ Абу-Даби. Это будет его единственное запланированное выступление на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Индии, рассказала газете The National организатор шоу Сиа Фарр.

Музыкант выйдет на сцену стадиона Zayed Sports City, где рассчитывают принять около 54 тысяч зрителей. Билеты обойдутся минимум в 395 дирхамов, или примерно 107 долларов. Предварительная регистрация открылась 23 ноября, а основные продажи начнутся 29-го.

Зрителям обещают масштабное представление с огромной сценой в форме сферы, лазерами и фейерверками. Подготовка площадки займёт около десяти дней и стартует незадолго до Рождества. Организаторы отмечают, что техническое оснащение концерта будет особенно сложным.

По словам Фарр, переговоры о возвращении Уэста в Эмираты начались около двух лет назад, однако конкретные договорённости появились лишь пять месяцев назад. Организатор рассчитывает, что выступление укрепит репутацию ОАЭ как площадки для мировых звёзд после кризиса в концертной индустрии, вызванного конфликтом вокруг Ирана.

Рэпер уже дважды выступал в Абу-Даби — в 2010 и 2013 годах. Кроме того, часть альбома Vultures 1, вышедшего в 2024 году, артист записал в Дубае.

Ранее Life.ru сообщал, что «Газпром Арена» опровергла проведение концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Представители площадки заявили, что выступления зарубежных артистов на октябрь 2026 года не запланированы, несмотря на сообщения концертных организаторов.