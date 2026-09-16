После пропажи туристки в горах Бурятии завел уголовное дело об убийстве

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения 58-летней жительницы Иркутска Жанны Козловой в горах Бурятии. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Дело возбуждено, чтобы следственным путём, с использованием всей полноты процессуальных полномочий, установить обстоятельства исчезновения женщины. Такие дела, как правило, возбуждаются по статье 105 УК РФ», — пояснили в ведомстве.

Спасатели и другие участники операции обследовали уже более 330 квадратных километров. К работе подключены специалисты из Бурятии и Иркутской области, полицейские, пограничники из посёлка Монды, волонтёры, сотрудники местной администрации и лесхоза. В поисках задействованы 14 единиц техники, включая болотоходы и беспилотники. На труднодоступных участках участники операции передвигаются на лошадях.

Ранее Life.ru рассказывал, как Жанну Козлову искали в горах Бурятии с помощью беспилотников. К 9 сентября поисковые группы обследовали 217 квадратных километров горной и лесной местности, но следов женщины обнаружить не удалось.