После пропажи туристки в горах Бурятии завел уголовное дело об убийстве
Жанна Козлова. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / online_buryatia
Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения 58-летней жительницы Иркутска Жанны Козловой в горах Бурятии. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Дело возбуждено, чтобы следственным путём, с использованием всей полноты процессуальных полномочий, установить обстоятельства исчезновения женщины. Такие дела, как правило, возбуждаются по статье 105 УК РФ», — пояснили в ведомстве.
Спасатели и другие участники операции обследовали уже более 330 квадратных километров. К работе подключены специалисты из Бурятии и Иркутской области, полицейские, пограничники из посёлка Монды, волонтёры, сотрудники местной администрации и лесхоза. В поисках задействованы 14 единиц техники, включая болотоходы и беспилотники. На труднодоступных участках участники операции передвигаются на лошадях.
Ранее Life.ru рассказывал, как Жанну Козлову искали в горах Бурятии с помощью беспилотников. К 9 сентября поисковые группы обследовали 217 квадратных километров горной и лесной местности, но следов женщины обнаружить не удалось.
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