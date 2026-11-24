Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в среду, 25 ноября. Встреча состоится в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде, сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Визит Рютте в США продлится два дня. Помимо главы Белого дома, генсек НАТО встретится с высокопоставленными представителями американской администрации. Общение с журналистами не предусмотрено.

Как отмечает Reuters, переговоры состоятся на фоне стремления европейских стран добиться участия в обсуждении условий урегулирования конфликта на Украине.

Встреча пройдёт менее чем через неделю после трёхсторонних переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Напомним, лидеры России, США и Китая встретились 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Среди ключевых тем переговоров были украинское урегулирование, международная безопасность и контроль над ядерными вооружениями. Главные заявления и итоги исторической встречи трёх лидеров Life.ru собрал в отдельном материале.