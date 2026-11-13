Тренер по гимнастике из Арзамаса Евгений, которого родители воспитанниц обвинили в развращении детей, назвал причиной скандала конфликт с бывшей возлюбленной. Мужчина утверждает, что женщина пытается его оговорить после расставания. Свою версию произошедшего он изложил в беседе с Ni Mash.

По словам Евгения, всё началось около года назад, когда он разорвал отношения с Анной. Её десятилетняя дочь занималась в группе тренера в Арзамасском центре физкультуры. После расставания женщина обратилась в полицию, обвинив бывшего партнёра в создании непристойных стикеров с воспитанницами и подозрительной переписке с её ребёнком.

Мужчина уверяет, что правоохранители провели проверку, но не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. После этого, по его версии, они с Анной договорились прекратить конфликт: она больше не будет обращаться с жалобами, а он откажется от заявления о клевете.

Однако спустя год история получила продолжение. Анна и несколько других родителей вновь публично обвинили Евгения в неподобающем поведении по отношению к детям. При этом сам тренер все претензии отвергает и связывает их с прежним личным конфликтом.

Журналисты Ni Mash обратились в Арзамасский центр физкультуры, где подтвердили, что на сотрудника действительно поступало несколько жалоб. После этого Евгений уволился по собственному желанию. Анна, в свою очередь, обсуждать ситуацию с журналистами отказалась.

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании уголовного дела в отношении директора спортивной школы в Кировской области. Родители воспитанников и тренеры записали обращение с требованием отстранить руководителя от работы. Дело связано с предполагаемым преступлением в отношении несовершеннолетней, однако подробности следствие не раскрывало. После обращения председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и проверке доводов заявителей.