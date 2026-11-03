Вы обсуждаете с новой знакомой выходные и вдруг произносите привычное «Мы обычно ездим за город». Но вы уже разведены, планы строите отдельно, а фраза прозвучала так, будто ничего не изменилось. Следом приходит злость на себя. Почему опять «мы»? Life.ru рассказывает, почему после расставания бывает трудно выйти из роли жены и как постепенно учиться планировать жизнь с учётом собственных желаний.

Почему «мы» остаётся в речи, когда брака уже нет?

Привычка говорить «мы» после развода: почему женщина продолжает рассказывать о себе во множественном числе? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Мы такое не едим», «мы обычно смотрим комедии», «нам удобнее в субботу». За годы совместной жизни можно привыкнуть рассказывать о себе через пару. Поэтому после развода даже простой вопрос о планах способен застать врасплох. Нужно ответить за себя, а привычная фраза уже готова за двоих.

Связь между речью и переживаниями после расставания действительно изучали. В работе психологов Джессики Борелли, Дэвида Сбарры и Маттиаса Меля использование местоимений первого лица множественного числа было связано с сохраняющейся привязанностью к бывшему партнёру. Исследователи анализировали рассказы о расставании в двух группах, одна из которых включала 132 человека, переживавших развод.

Однако из этих результатов нельзя сделать вывод, что любая оговорка выдаёт желание вернуть мужа. «Мы ездили на море» может быть просто точным рассказом о прошлом. «Мы решили вопрос со школой» может относиться к совместному родительству. Значение имеет контекст. Поэтому превращать каждое случайное «мы» в повод для допроса самой себя точно не нужно.

Почему после развода меняется привычный ответ на вопрос «кто я»?

Потеря роли жены после развода: почему трудно понять свои желания и как заново найти ответ на вопрос «кто я»? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте, что много лет вы были человеком, который собирает семью на праздники, выбирает подарки свекрови и знает, как успокоить мужа после трудного дня. Эти дела могли раздражать, радовать, утомлять. Но они занимали определённое место в жизни. Теперь часть обязанностей исчезла, а вместе с ними возник вопрос, чем заполнить освободившееся пространство.

В психологии есть понятие ясности представления о себе. Речь о том, насколько человеку понятно, какой он, что для него важно и чего он хочет. В трёх исследованиях Эрики Слоттер и её коллег расставание сопровождалось изменениями в представлении о себе и снижением этой ясности. Меньшая определённость в понимании себя была связана с более сильными эмоциональными переживаниями.

В быту это может выглядеть совсем неприметно. Вы включаете сериал, который нравился мужу, и вдруг понимаете, что сами никогда его особенно не любили. Или не можете решить, куда поехать в отпуск, потому что раньше этот выбор всегда обсуждали вдвоём. В такие моменты возникает новый вопрос: что из прежней жизни вы хотите оставить, а что поддерживали ради общих привычек?

При этом любимую музыку, друзей и увлечения не обязательно делить на «его» и «свои». Если вы полюбили походы в браке, после развода они всё ещё могут приносить удовольствие. В самостоятельной жизни вполне может остаться и хорошее, что появилось в браке.

Можно скучать по будущему, которого не случилось?

Тоска после развода: почему можно скучать по несбывшимся планам, даже если вы сами приняли решение расстаться? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вы сами предложили расстаться, помните причины и не хотите возвращаться. Но вечером всё равно плачете. В такой момент легко испугаться собственной реакции. Если решение было верным, откуда эта тоска? Конец отношений тоже может переживаться как утрата. Национальная служба здравоохранения Великобритании относит расставание к событиям, способным вызывать горе, и отмечает, что чувства могут возникать неожиданно и меняться со временем.

Предметом тоски может оказаться целый несостоявшийся план. Вы собирались достроить дачу, дождаться внуков, впервые съездить к морю без детей. Или просто думали, что рядом и через двадцать лет будет человек, которому не надо объяснять семейные шутки. После развода приходится пересматривать и эти ожидания.

Поэтому полезно уточнять, по чему именно вы скучаете сегодня. По разговору с бывшим мужем? По возможности разделить расходы? По воскресным завтракам? По ощущению, что ближайшие годы уже распланированы? У этих переживаний могут быть разные причины. Например, тревогу из-за денег стоит разбирать через конкретные расходы и доступную помощь. Одних попыток «отпустить прошлое» здесь мало.

Почему советы «найди другого» могут сделать больнее?

Советы после развода: почему слова «найди другого» могут ранить и как объяснить близким, какая помощь нужна? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Тебе уже пора устраивать личную жизнь», «зато теперь свободна», «сама ведь этого хотела». Подобные реплики могут звучать как требование быстрее предъявить результат. Вчера вы были замужем, сегодня должны стать счастливой свободной женщиной, желательно с новым мужчиной и фотографиями из отпуска.

Но у вас могут быть совсем другие ближайшие задачи. Разобраться с платежами, договориться о расписании детей, привыкнуть засыпать одной. При таком количестве перемен чужое ожидание немедленного счастья способно восприниматься как дополнительная нагрузка. Право на собственный темп не нужно заслуживать удачными свиданиями.

Если разговор неприятен, можно заранее выбрать короткий ответ. Например, «Я пока не хочу обсуждать новые отношения» или «Мне сейчас больше поможет компания на прогулке». Так вы даёте близким понять, какая поддержка вам подходит, и оставляете за собой решение, сколько рассказывать о разводе.

Как привыкать к жизни, в которой можно выбирать за себя?

Самостоятельная жизнь после развода: как принимать решения за себя и постепенно возвращаться к своим желаниям? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поиск ответа на большой вопрос „кто я теперь?“ можно начать с малого. Что я хочу съесть сегодня? Как мне удобнее провести субботу? С кем хочется поговорить? Такие решения не требуют немедленно найти новое призвание. Зато дают возможность замечать собственные предпочтения там, где прежде автоматически учитывались желания двоих.

Можно попробовать изменить одну привычную ситуацию. Выбрать фильм по своему вкусу, встретиться с подругой, с которой давно не виделись, или оставить вечер свободным, если именно отдыха сейчас не хватает. Если занятие не понравилось, его можно заменить. Необязательно заставлять себя срочно полюбить путешествия в одиночку или записываться на пять курсов.

С практическими трудностями лучше обращаться так же конкретно. Если пугают счета, составить список платежей и разобраться с одним из них. Если тяжело возвращаться в пустую квартиру, договориться с близким человеком о звонке. По рекомендациям NHS, после утраты стоит ставить небольшие посильные цели и обсуждать чувства с теми, кто может поддержать.

Отдельного внимания заслуживает то, как вы разговариваете с собой. За очередным «опять я всё испортила» можно попробовать заметить конкретную трудность. Сегодня было одиноко. Сегодня встреча с бывшим мужем выбила из колеи. Так легче понять, что именно вас расстроило, и обойтись без обвинений в свой адрес. В наблюдательном исследовании с участием 109 разводящихся взрослых более доброжелательное отношение к себе было связано с тем, что переживания о разводе меньше мешали повседневной жизни.

Когда стоит обратиться за поддержкой?

Поддержка после развода: когда стоит обратиться к психологу и почему не нужно справляться со всем в одиночку? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Просить помощи можно на любом этапе. Если подавленное настроение держится больше двух недель, тревога нарастает или переживания мешают справляться с обычными делами, стоит обратиться к психологу или врачу. В NHS рекомендуют искать профессиональную поддержку, когда человеку трудно справляться с тревогой и сниженным настроением, а самостоятельные попытки не помогают.

Для такого обращения не требуется сначала перестать говорить «мы» или доказать, что развод был достаточно тяжёлым. На консультации можно обсуждать и вполне конкретные вопросы. Почему страшно оставаться одной вечером, как выдерживать встречи с бывшим мужем, чего хочется от жизни теперь.

Привыкание к отдельной жизни может начаться с небольшой перемены. Вы замечаете, что сами выбрали планы на выходные и остались ими довольны. Или вспоминаете хороший день, который никак не связан с бывшим мужем. А как вы думаете, к чему после расставания труднее всего привыкнуть? Поделитесь мнением в комментариях. А ещё Life.ru рассказывал о семи стереотипах о незамужних женщинах, в которые до сих пор верят.