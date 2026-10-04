После резни в словацкой школе под стражу отправили мать 13-летнего нападавшего

Мать 13-летнего подростка, подозреваемого в нападении на школу в словацком Сташкове, заключили под стражу. По телеканала Markiza, незадолго до этого женщина угрожала убийством директору учебного заведения.

Решение о заключении 30-летней женщины под стражу суд принял 2 октября. Оно пока не вступило в законную силу: обвиняемая оставила за собой право подать жалобу.

По данным прокуратуры, женщине предъявили обвинения в насилии в отношении группы лиц и хулиганстве. Словацкие СМИ сообщают, что она угрожала директору школы и ученикам, а одного из подростков якобы даже ударила.

Само нападение на школу в Сташкове произошло 29 сентября. По данным следствия, 13-летний восьмиклассник с ножом напал на одноклассницу и двух учительниц. 61-летняя педагог погибла на месте, а 1 октября от полученных ран умерла школьница. Ещё одна учительница выжила.

Подростка задержали после нападения и поместили в специализированное учреждение. Из-за возраста привлечь его к уголовной ответственности по действующим законам Словакии нельзя: она наступает с 14 лет.

После трагедии глава МВД страны Матуш Шутай Эшток допустил обсуждение снижения возраста уголовной ответственности. Вопрос власти намерены проработать совместно с министерствами образования и юстиции.