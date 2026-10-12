После ухода Бас: Вице-канцлер ФРГ предупредил Германию и СДПГ о непростых временах

Германию, правящую коалицию и Социал-демократическую партию ждут непростые времена. Об этом заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль после неожиданной отставки Бербель Бас.

«Впереди непростые времена для нашей страны, для демократии, для правящей коалиции и для самих социал-демократов, и я сделаю всё, чтобы СДПГ вошла в этот период с наилучшим составом руководства», — заявил Клингбайль на пресс-конференции.

Поводом для выступления стал уход Бас сразу с двух постов — министра труда и социальных вопросов Германии и сопредседателя СДПГ. Она объявила о решении 12 октября. Бас объяснила отставку прежде всего личной трагедией. По её словам, после смерти падчерицы она поняла, что ей необходимо время, чтобы пережить утрату.

При этом политик отдельно заявила об усилившихся публичных нападках на неё. Бас подчеркнула, что критика продолжалась в том числе со стороны представителей ХДС/ХСС — партнёра социал-демократов по правящей коалиции.

«Я, к сожалению, вынуждена констатировать, что публичные атаки на меня, к сожалению, в том числе из рядов партнёра по коалиции, в это сложное лично для меня время только усилились», — заявила Бас.

Ранее Life.ru сообщал, что в СДПГ потребовали вновь начать процедуру исключения бывшего канцлера Герхарда Шрёдера после его визита к Владимиру Путину в Москву. Инициативу единогласно поддержала окружная организация партии в Верхнем Пфальце. Само голосование, однако, ещё не означает исключения Шрёдера — для этого требуется отдельное партийное разбирательство.