После «Вивальди» заиграет «Моцарт»? Военкор раскрыл возможные планы ВСУ под Лиманом

Украинские войска могут начать новую наступательную операцию на севере ДНР после объявленного завершения кампании «Вивальди» на Лиманском направлении. При этом смена названия необязательно будет означать прекращение боевых действий на данном участке фронта. Такое предположение в беседе с «Газетой.ru» высказал военный корреспондент Андрей Филатов.

«Что мешает им закончить операцию «Вивальди» и начать операцию «Моцарт»? Ответ — ничего», — отметил журналист.

По его мнению, командование ВСУ способно продолжить реализацию прежних замыслов, представив их как отдельную военную кампанию.

Филатов пояснил, что упомянутые им «Моцарт» и «Шопен» — исключительно условные обозначения. Никаких сведений о подготовке украинской армией операций с такими названиями пока не появлялось. Таким образом, речь идёт не об установленном факте, а об одном из возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Военкор также предположил, что новые действия украинских подразделений могут сопровождаться информационной закрытостью. Аналогичный подход, по его оценке, использовался во время «Вивальди», когда подробности происходящего на передовой долгое время не становились достоянием общественности.

В сложившихся условиях, считает журналист, российским подразделениям необходимо учитывать вероятность продолжения наступательных действий противника и стремиться сорвать его планы на Краснолиманском участке.

Ранее Life.ru сообщал о завершении четвёртого этапа украинской операции «Вивальди». Издание напомнило, что Киев впервые публично рассказал об этой кампании в сентябре, а отдельные стадии наступления получили название «сезонов» по аналогии со знаменитым музыкальным циклом Антонио Вивальди.