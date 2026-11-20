В Москве 22 ноября состоится церемония прощания с основателем регги-группы Jah Division Гербертом Моралесом. О месте и времени её проведения РИА «Новости» рассказала дочь музыканта Мила Моралес.

«В Донском монастыре в это воскресенье в 16.00 состоится церемония прощания с папой», — сообщила дочь артиста.

По её словам, церемонию проведёт иеромонах Косма (Афанасьев), один из старейших насельников Донского монастыря.

После прощания, в 17:00, в молодёжном клубе «Донской» начнётся концерт памяти Моралеса. На сцену выйдут несколько музыкальных коллективов, исполняющих регги.

Похороны музыканта запланированы в Израиле, подробности церемонии семья сообщит позднее.

Герберт Моралес родился в Москве в семье кубинского революционера Леопольдо Моралеса, соратника Че Гевары. В конце 1980-х он создал Jah Division — один из первых российских коллективов, исполнявших регги.

Среди наиболее известных композиций группы — «Cubana», «Джа научил растамана», «Сказка», «Африка» и «Колыбельная». Помимо работы в коллективе, Моралес выступал с сольными программами и экспериментировал с русской поэзией.