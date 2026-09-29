Последний укрепрайон: Грядёт самая тяжёлая битва за время СВО

Бои за Славянско-Краматорскую агломерацию могут оказаться наиболее тяжёлыми за всё время боевых действий в Донбассе. Такое мнение высказал военкор, Герой России Евгений Поддубный.

По его оценке, украинские подразделения будут стремиться удерживать этот район, поскольку он остаётся одним из ключевых узлов обороны на севере Донбасса.

«Как мне кажется, это будет самая тяжёлая битва за Донбасс из всех, что мы прошли», — заявил Поддубный ТАСС.

Военкор считает, что значение агломерации для Киева выходит за рамки военной составляющей. По его мнению, контроль над этой территорией имеет и политическое значение, поэтому на её удержание могут направлять значительные силы и ресурсы.

Всего несколько дней назад Life.ru сообщал о продвижении российских войск в направлении Краматорска и Славянска. В материале от 26 сентября говорилось о боях на подступах к агломерации и ударах по военной инфраструктуре противника.