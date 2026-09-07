Последний в ДНР гипермаркет «Галактика» уничтожен ударом БПЛА в Мариуполе
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ВСУ атаковали строительный гипермаркет «Галактика» в Мариуполе. Об этом сообщает ИС «Вести».
Удар по торговой площадке был нанесён утром 7 сентября с помощью беспилотников. По словам местных жителей, гипермаркет был последним подобным объектом в ДНР.
Магазин пользовался популярностью у жителей благодаря широкому ассортименту. Там продавались строительные материалы, бытовая химия, товары для детей и взрослых, а также продукты питания.
Ранее Life.ru сообщал о других атаках на объекты гражданской инфраструктуры в ДНР. В августе после удара ВСУ полностью сгорел строительный гипермаркет «Галактика» в Куйбышевском районе Донецка, здание было практически уничтожено огнём. Позднее Life.ru также писал об атаке на гипермаркет «Галактика» в Енакиеве: после удара беспилотников загорелось здание площадью около 8 тысяч квадратных метров, пострадали два охранника.
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