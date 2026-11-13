Сегодня, 13 ноября, наступила третья и последняя в 2026 году пятница, 13-е. В этом году дата, которую суеверные люди связывают с неудачами и неприятностями, встречается максимально возможное количество раз. Следующее такое совпадение произойдёт только через девять месяцев.

Первые две пятницы, 13-го, пришлись на 13 февраля и 13 марта. Третья выпала на ноябрь. Как следует из календарных расчётов сервиса Time and Date, в 2027 году подобная дата будет всего одна — 13 августа.

Необычное совпадение объясняется устройством григорианского календаря. Если обычный, невисокосный год начинается в четверг, пятница трижды выпадает на 13-е число. Именно такая ситуация сложилась в 2026 году: февраль, март и ноябрь начинались с воскресенья, поэтому тринадцатый день каждого из этих месяцев оказался пятницей.

При этом три пятницы, 13-го, — максимально возможное количество таких дат в одном календарном году. В 2025-м подобный день был лишь один — 13 июня. В следующий раз три таких пятницы придутся на 2037 год.

Страх перед этим сочетанием дня недели и числа имеет давние культурные корни. В западной традиции число 13 нередко связывают с Тайной вечерей, на которой присутствовали Иисус Христос и 12 апостолов. Существуют и другие объяснения, включая арест рыцарей ордена тамплиеров во Франции в пятницу, 13 октября 1307 года.

Несмотря на мрачную репутацию даты, научных доказательств того, что именно в пятницу, 13-го, происходит больше несчастий, не существует. Специалисты объясняют тревожность психологическими механизмами: люди чаще замечают неприятности, если заранее ожидают их появления.