Почему пятница, 13-е, в последние годы полюбилась нам ещё больше? Казалось бы, все неприятности должны случиться именно в этот день. А люди с удовольствием к этой пятнице готовятся, пересылают друг другу шутки и ждут, что же сегодня произойдёт. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru, почему в пятницу, 13-го, людям кажется, что неприятностей больше, и как мозг подтверждает суеверия.

У нас в последние годы настолько демонизировали Хэллоуин, что какое-то время его даже пытались шутливо называть Тыквенным Спасом. Но в этом году, кажется, даже про Тыквенный Спас никто не вспоминает. Однако желание встряхнуться никуда не делось. Вспомните, с каким удовольствием мы в детстве рассказывали страшилки у костра в походе или в пионерлагере. И чем страшнее история, тем интереснее было её слушать. Станислав Самбурский Клинический психолог

По мнению эксперта, пятница, 13-е, — прекрасный повод устроить себе маленький Хэллоуин. Причём не нужно тратиться на костюмы или вырезать рожицы из тыквы. Даже не нужно ждать, пока стемнеет. Пятница, 13-е, может случиться и посреди лета. И основой для страшилок становится наша собственная жизнь.

«Люди научились возможностями этих страшилок пользоваться. Например, вам предстоит неприятное совещание или серьёзный разговор с сотрудником. Или нужно собрать родственников и решить вопрос, из-за которого они наверняка переругаются. Вы понимаете, что разговор всё равно нужен, никуда от него не денешься. Но можно назначить всё это на пятницу, 13-е, и уже есть над чем похихикать», — отмечает специалист.

Все будут понимать, почему вы выбрали этот день. И, собирая людей, которые знают, что предстоит решать неприятный вопрос, вы даёте им повод немного выдохнуть ещё до начала разговора. В пятницу, 13-го, эта неприятная обязанность даже выглядит как-то милее. Хотя бы потому, что вы все вместе идёте наперекор суеверию.

«Человек сам заворачивает неприятные события в хиханьки-хаханьки, потому что ему так легче их пережить. И окружающие с удовольствием включаются в эту игру. В обычный день вы бы нервничали перед совещанием и старались никому этого не показывать. А тут можно ещё с утра подойти к коллегам и спросить: «Ну что, готовы к сегодняшнему кошмару?» И все с удовольствием посмеются, даже если действительно побаиваются предстоящего разговора», — уверен психолог.

Более того, в пятницу, 13-го, неприятности приобретают определённую социальную ценность. Обычно если вы опоздали на работу, разлили кофе, порвали новые колготки, — это просто три досадных события. А в пятницу, 13-го, у вас уже отличный материал для разговора с подругами или коллегами. И если у коллеги ещё и машина не завелась, вы будете с удовольствием обсуждать, у кого этот день хуже.

Неприятности становятся социальным капиталом. Чем больше с вами сегодня приключилось, тем интереснее вас слушать. И человек сам начинает коллекционировать события, которые в любой другой день просто бы не заметил.

Тут включается механизм, который в психологии называется предвзятостью подтверждения. Мы охотнее замечаем и запоминаем то, что соответствует нашим ожиданиям. И если в пятницу, 13-го, должны случаться неприятности, то мы будем их искать. Мало того, мы будем помогать друг другу искать подтверждения суевериям. Один будет рассказывать, что у него сломалась машина, второй вспомнит, что с утра потерял ключи, третий — что потерял документы. И вот уже весь офис убеждён, что сегодня творится какая-то чертовщина.

При этом необязательно верить в мистику. Человеку просто интереснее прожить день, в котором есть сюжет. В обычную пятницу мы встали, выпили кофе, отработали восемь часов, пришли домой. Или, у кого ещё есть силы, пошли в гости к друзьям или в клуб. А тут целый день наблюдаете за происходящим, присматриваетесь к окружающим и с удовольствием собираете доказательства того, что всё пошло наперекосяк. Особенно интересно в это включаться тем, у кого клубы и посиделки с друзьями по пятницам давно ушли из жизни.

А ещё у пятницы, 13-го, есть огромное преимущество перед многими другими суевериями. Это всего лишь один день. Обычно если человеку кажется, что его сглазили или у него началась полоса неприятностей, то непонятно, сколько теперь с этим жить. А с пятницей, 13-м, всё прекрасно организовано. В полночь проклятие заканчивается.

«Людям нравится зло, у которого есть расписание. В нашей жизни полно неприятностей, которые неизвестно когда закончатся: болезни родственников, конфликты на работе, дорогая ипотека. А здесь нам предлагают целый день понервничать, попугать друг друга, посмеяться над собственным невезением. И вечером благополучно выдохнуть, потому что всё закончилось», — добавил собеседник Life.ru.

Поэтому пятница, 13-е, выигрывает при любом раскладе. Если случилось что-то неприятное, у вас есть повод рассказать об этом друзьям. Если ничего не случилось, можно с удовольствием сказать: «Ну что ж, пережили». А завтра суббота и можно отдохнуть.

Этот год стал особенным для суеверных людей — в 2026-м пятница три раза выпала на 13-е число. Подобное случается нечасто: это максимум «несчастливых» дней, а за четверть века такое наблюдалось всего дважды. В чём причина, рассказывает Life.ru.