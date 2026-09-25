Корреспондент ВГТРК Валентин Богданов, наблюдающий за главой украинского режима Владимиром Зеленским на площадке ООН с 2019 года, заявил, что украинский политик за это время заметно изменился. Об этом журналист рассказал в комментарии aif.ru.

По словам Богданова, практически каждый год он видит перед собой другого человека. Журналист напомнил, что в 2019 году Зеленский для многих производил впечатление политика, с которым связывали надежды на мир. Последующие изменения Богданов охарактеризовал как «довольно печальную деградацию», в том числе личностную.

«В этот раз я видел Зеленского, можно сказать, буквально посмотрел ему в глаза и увидел другого человека — неуверенного в себе, подавленного, сильно недовольного», — заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Зеленского на Генассамблее ООН, где тот призвал завершить украинский конфликт до того, как искусственный интеллект начнёт самостоятельно влиять на решения на поле боя.