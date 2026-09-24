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Регион
Опубликовано 24 сентября, 15:49

Зеленский призвал закончить конфликт до того, как ИИ начнёт решать судьбу боёв

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить до того момента, когда искусственный интеллект начнёт самостоятельно влиять на принятие решений на поле боя. С таким заявлением он выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам Зеленского, развитие военных технологий уже приблизилось к этапу, при котором роль человека при принятии боевых решений может существенно сократиться.

«Уже в следующем году существует реальная вероятность того, что решения на поле боя начнёт принимать искусственный интеллект, а не только люди. Нам нужен мир до того, как мы достигнем этой точки», — заявил он.

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В июле Life.ru сообщал о планах Украины в ближайшие месяцы внедрить новые лазерные системы для борьбы с беспилотниками. Представители ВСУ заявляли, что такие разработки должны повысить эффективность поражения воздушных целей по сравнению с традиционными средствами. Одновременно на поле боя всё шире применяются беспилотные и роботизированные системы, что ускоряет технологическую трансформацию современных боевых действий.

Решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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