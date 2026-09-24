Зеленский призвал закончить конфликт до того, как ИИ начнёт решать судьбу боёв

Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить до того момента, когда искусственный интеллект начнёт самостоятельно влиять на принятие решений на поле боя. С таким заявлением он выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам Зеленского, развитие военных технологий уже приблизилось к этапу, при котором роль человека при принятии боевых решений может существенно сократиться.

«Уже в следующем году существует реальная вероятность того, что решения на поле боя начнёт принимать искусственный интеллект, а не только люди. Нам нужен мир до того, как мы достигнем этой точки», — заявил он.

В июле Life.ru сообщал о планах Украины в ближайшие месяцы внедрить новые лазерные системы для борьбы с беспилотниками. Представители ВСУ заявляли, что такие разработки должны повысить эффективность поражения воздушных целей по сравнению с традиционными средствами. Одновременно на поле боя всё шире применяются беспилотные и роботизированные системы, что ускоряет технологическую трансформацию современных боевых действий.