«Посмотрим, смогут ли»: В Кремле усомнились в конструктивной роли Норвегии и Финляндии по Украине

Москва пока не готова оценить, насколько полезным окажется участие Норвегии и Финляндии в урегулировании украинского конфликта. Россия намерена посмотреть, смогут ли представители этих стран внести конструктивный вклад в переговорный процесс. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Первому каналу.

Представитель Кремля обратил внимание на появление новых участников европейских консультаций по Украине. В частности, речь идёт о премьер-министре Норвегии Йонасе Гаре Стёре и президенте Финляндии Александре Стуббе.

«Они новые участники этого процесса. Посмотрим, насколько они смогут внести конструктивный вклад. И смогут ли», — отметил Песков.