«Посмотрим, смогут ли»: В Кремле усомнились в конструктивной роли Норвегии и Финляндии по Украине
Кремль оценит способность Осло и Хельсинки помочь в урегулировании на Украине
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Москва пока не готова оценить, насколько полезным окажется участие Норвегии и Финляндии в урегулировании украинского конфликта. Россия намерена посмотреть, смогут ли представители этих стран внести конструктивный вклад в переговорный процесс. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Первому каналу.
Представитель Кремля обратил внимание на появление новых участников европейских консультаций по Украине. В частности, речь идёт о премьер-министре Норвегии Йонасе Гаре Стёре и президенте Финляндии Александре Стуббе.
«Они новые участники этого процесса. Посмотрим, насколько они смогут внести конструктивный вклад. И смогут ли», — отметил Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что переговоры представителей США, Украины, Норвегии и Финляндии в Осло прошли продуктивно. По данным Axios, стороны обсудили новые предложения Киева и добились определённого прогресса в согласовании дальнейших дипломатических шагов. Среди затронутых тем были гарантии безопасности для Украины, её послевоенное экономическое восстановление и вопросы европейской безопасности.