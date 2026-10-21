Уиткофф покинул Константиновский дворец после встречи с Путиным

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге завершилась. После переговоров представитель США покинул Константиновский дворец.

Беседа продолжалась более трёх часов. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Уиткофф привёз в Россию документы с американскими предложениями, содержание которых подробно не раскрывалось. Он также выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева.

В открытой части беседы Путин поблагодарил Дональда Трампа за внимание к прекращению конфликта. Стороны также затронули перспективы восстановления экономического сотрудничества России и США.

Накануне визита Life.ru рассказывал о переговорах в Осло. По словам президента Финляндии Александра Стубба, участникам консультаций удалось найти некоторые «элементы мира», которые американский представитель должен был представить российской стороне.

Это не первая встреча Путина с Уиткоффом за последние месяцы. В сентябре спецпосланник США приезжал в Кремль вместе с Джаредом Кушнером и передал российскому лидеру пожелания от Трампа. А 9 октября президенты России и США договорились продолжить личные контакты во время телефонного разговора.