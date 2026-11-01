Дания перехватывает международный цифровой трафик, проходящий через её территорию по кабелям связи, и обрабатывает полученные данные в интересах американской разведки. Об этом ТАСС заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат назвал действия датской стороны в киберпространстве провокационными и агрессивными. По его словам, российская сторона также обеспокоена использованием инфраструктуры королевства для организации кибератак против России.

Барбин сообщил, что российское посольство неоднократно направляло датским властям запросы по поводу действий украинских хакеров, использующих датскую инфраструктуру. Однако ответа на обращения Москва так и не получила. Посол охарактеризовал реакцию Копенгагена как гробовое молчание.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новых телефонных разговоров с европейскими лидерами после беседы Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом пока не планируется. При этом Москва не закрывает дверь для таких контактов. Пауза не означает отказа от диалога. Просто конкретных договорённостей о следующем звонке пока нет.