Ушаков: Новых контактов с европейскими лидерами пока не планируется
Обложка © Life.ru
Новых телефонных разговоров с европейскими лидерами после беседы Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом пока не планируется. Об этом Zvezdanews сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
При этом Москва не закрывает дверь для таких контактов. Пауза не означает отказа от диалога. Просто конкретных договорённостей о следующем звонке пока нет.
Напомним, что 27 октября Александр Стубб и Йонас Гар Стёре позвонили Владимиру Путину из Хельсинки, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. Беседа продлилась полтора часа вместо запланированных 20 минут. В тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала инициативу своих коллег, заявив, что звонок не был согласован с европейскими союзниками. Позднее в Кремле призвали поддерживать политиков ЕС, выступающих за диалог с Россией.