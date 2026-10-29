Ушаков: Новых контактов с европейскими лидерами пока не планируется

Новых телефонных разговоров с европейскими лидерами после беседы Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом пока не планируется. Об этом Zvezdanews сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

При этом Москва не закрывает дверь для таких контактов. Пауза не означает отказа от диалога. Просто конкретных договорённостей о следующем звонке пока нет.