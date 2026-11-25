Австрия предложила принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, однако Москва усомнилась в способности Вены выступить посредником. Российский посол Андрей Грозов заявил «Известиям», что республика больше не обладает авторитетом, необходимым для проведения таких встреч.

Дипломат напомнил, что австрийские власти сами отказались от роли «честного брокера». По его оценке, это лишило Вену прежнего статуса переговорной площадки, на которой стороны могли бы рассчитывать на беспристрастное отношение.

Поводом для комментария стало заявление представителя австрийского МИД Клеменса Мантля. Ранее он сообщил, что Австрия готова предоставить свою территорию для переговоров по украинскому урегулированию.