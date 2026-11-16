Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, сообщил ТАСС посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. Дипломат подчеркнул, что такое обращение свидетельствует о важности отношений между двумя странами.

«Основной и первоначальной целью визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи в Москву была передача официального и особого послания верховного лидера Исламской революции президенту России, что свидетельствует о важности статуса отношений между двумя странами и продолжении консультаций на высшем уровне», — заявил дипломат.

По словам посла, именно передача особого послания стала главной целью поездки Мохсена Резаи в российскую столицу.

Встреча Путина и Резаи состоялась 5 ноября в Кремле. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы региональной безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества. Также затрагивалась возможность строительства газопроводов из России в Иран для решения проблемы дефицита газа в республике.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу о готовности России помочь в урегулировании кризиса вокруг Ирана. Во время встречи в Санкт-Петербурге российский лидер выразил заинтересованность в американских оценках ситуации на Ближнем Востоке.