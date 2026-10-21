Путин заявил Уиткоффу о готовности России помочь с кризисом в Иране

Россия готова содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Глава государства также выразил интерес к американским оценкам ситуации на Ближнем Востоке.

Ещё одной темой переговоров стало прекращение конфликта на Украине. Путин рассказал, что во время последнего телефонного разговора Дональд Трамп уделил особое внимание необходимости остановить боевые действия, чтобы избежать дальнейших человеческих потерь.

Российский лидер также обозначил заинтересованность Москвы в восстановлении экономического сотрудничества с Вашингтоном. Речь идёт о возобновлении взаимодействия между двумя странами, однако конкретные возможные договорённости пока не раскрываются.

Отдельно Путин предложил обсудить иранский кризис. Президент подчеркнул готовность России помочь в поиске путей его разрешения и отметил, что ему интересно услышать оценки происходящего со стороны американских представителей.

Таким образом, повестка встречи вышла за рамки украинского урегулирования и затронула как двусторонние экономические отношения, так и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru сообщал, что главной темой встречи Путина и Уиткоффа в Константиновском дворце станет урегулирование украинского конфликта. Спецпосланник Трампа прибыл в Петербург после переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. С российской стороны в диалоге также участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.