Посол Израиля устроил шоу со Starlink перед каменным лицом представителя Ирана

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН ознаменовалось очередным дипломатическим инцидентом между непримиримыми противниками на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при всемирной организации Дэнни Данон устроил политический демарш, объектом которого стала иранская делегация.

Посол Израиля предложил представителю Ирана забрать Starlink в Тегеран. Видео © X/ Danny Danon 🇮🇱 דני דנון

Сразу после завершения выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Данон направился к местам представителей Ирана. В руках дипломат держал терминал спутниковой связи Starlink — тот самый, который глава израильского правительства ранее демонстрировал с трибуны ООН, предлагая передать его Тегерану.

Подойдя вплотную к иранскому представителю, Данон настойчиво предложил забрать устройство с собой в Тегеран, подчеркнув, что оно могло бы обеспечить жителям страны свободный доступ к сети. В завершение израильский дипломат вслух заявил, что его государство «молится о смене режима» в Иране.

Иранский дипломат на провокационную акцию предпочёл не отвечать: он сохранял абсолютное хладнокровие, демонстративно смотрел в противоположную сторону и полностью проигнорировал присутствие израильтянина.

Позднее Данон сам выложил видеозапись инцидента в социальные сети. Однако реакция общественности оказалась неожиданной: пользователи Сети быстро подхватили кадры со спутниковым терминалом и невозмутимым иранцем, превратив напряжённый дипломатический жест в вирусный интернет-мем.

Сцена быстро разошлась по соцсетям. Пользователи начали делать собственные шуточные «ответы» на демарш израильского дипломата, превращая эпизод в мем.

Ранее на Генассамблее ООН Биньямин Нетаньяху показал с трибуны пейджер и напомнил об операции против «Хезболлы». Израильский премьер использовал устройство как наглядный символ прошлогодней атаки, в ходе которой массово взорвались средства связи членов движения.