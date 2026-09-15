Посол РФ Барбин: Москва изучит инцидент с вертолётом Дании над Балтикой

Россия внимательно изучит обстоятельства инцидента с датским военным вертолётом в Балтийском море. Об этом сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

Ранее глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен объявил о намерении вызвать российского дипломата. Поводом стали сообщения о происшествии в международных водах у берегов города Гедсер. Датская сторона утверждает, что в направлении вертолёта якобы были выпущены «ложные тепловые цели». При этом МИД Дании не представил в своём сообщении доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. Ранее на инцидент отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.