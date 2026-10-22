Посол РФ Лукашик заявил, что Черногория вступит в ЕС в 2028 году

Отношения России и Черногории приблизились к нулевой отметке на фоне решения Подгорицы отменить безвизовый режим для россиян. Об этом заявил посол РФ в республике Александр Лукашик в интервью ТАСС. По словам дипломата, балканская страна планирует в 2028 году выступит в ЕС.

«Введение визового режима [в отношении россиян] свидетельствует о продолжении курса черногорского руководства на разрыв связей с нашей страной, которые и без того в настоящее время приближаются к нулевым показателям», — отметил Лукашик.

Дипломат объяснил действия Подгорицы стремлением согласовать внешнюю политику и политику безопасности с Евросоюзом. Черногория рассчитывает стать полноправным членом объединения уже через два года.

Такую цель подтверждают и сами черногорские власти. Правительство страны намерено завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2026 года, а в 2027-м перейти к подписанию и ратификации договора о членстве. При этом окончательные сроки зависят от выполнения необходимых условий и решений стран Евросоюза.

Одним из шагов на пути к европейской интеграции стала отмена безвизового режима с Россией. С 1 ноября 2026 года россиянам для посещения Черногории потребуется национальная виза либо действующая виза ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. Подгорица уже официально уведомила Москву о прекращении прежнего соглашения о взаимных поездках.

Ранее Life.ru рассказывал, как изменятся правила въезда россиян в Черногорию с 1 ноября. По словам посла Александра Лукашика, оформить национальную визу можно через визовые центры VFS Global или непосредственно в посольстве республики в Москве. При этом обладателям действующих виз некоторых других стран отдельное черногорское разрешение не потребуется.