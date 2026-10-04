Посол РФ Пономарёва: Москва остаётся открытой для диалога с Чехией

Россия сохраняет готовность к диалогу с Чехией, несмотря на нынешний уровень двусторонних отношений. Об этом заявила посол РФ Анна Пономарёва в интервью РИА «Новости».

Дипломат отметила, что сейчас трудно говорить о новых инициативах, способных быстро изменить ситуацию. По её словам, взаимодействие возможно в той мере, в какой к нему готова чешская сторона.

«Россия всегда оставалась открытой для диалога и взаимодействия с партнёрами, в том числе с чешскими, в той степени, в какой они к этому готовы», — сказала Пономарёва.

Она напомнила слова бывшего главы МИД Чехии Карела Шварценберга, который сравнивал отношения государств с человеческими. По его мнению, им также могут быть свойственны любовь, ненависть, обида и ревность.

Пономарёва подчеркнула, что задача дипломатии заключается в поиске решений даже при серьёзных разногласиях и сближении позиций. При этом на нынешнем фоне, по её оценке, пока сложно планировать полноценное восстановление отношений между Москвой и Прагой.

Ранее Пономарёва заявила о снижении градуса антироссийской риторики со стороны действующего правительства Чехии. По её словам, российская сторона заметила изменения в публичной позиции чешских властей. Ранее дипломат говорила об усилении антироссийских настроений в Чехии после 2022 года. При этом Прага продолжила вводить ограничения для российских дипломатов, в том числе уведомительный режим при пересечении границы и поездках.